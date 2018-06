Sanaa (AFP) Jemens mächtige Huthi-Miliz hat am Samstag den Stabschef von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi entführt und damit erneut die Herrschaft des Staatschefs in Frage gestellt. Nach Behördenangaben nahmen bewaffnete Männer Ahmed Awad bin Mubarak zusammen mit mehreren Begleitern in der Hauptstadt Sanaa gefangen und verschleppten ihn an einen "unbekannten Ort". Am Abend waren Verhandlungen zu Mubaraks Freilassung im Gang.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.