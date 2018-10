Pilsen (dpa) - Die tschechische Bierstadt Pilsen startet heute mit einem großen Spektakel als Europäische Kulturhauptstadt 2015 ins Jahr. Ein Drahtseilakt soll die Zuschauer bei der Eröffnungsfeier in Atem halten: Der Schweizer Akrobat David Dimitri will auf dem Seil den Turm der St.-Bartholomäus-Kathedrale ersteigen. Gigantische Videoprojektionen werden für Lichtspiele auf den Fassaden der Bürgerhäuser sorgen, versprechen die Veranstalter. Das gesamte Jahr über will sich die Industriestadt mit knapp 170 000 Einwohnern der Welt der Kunst und des Theaters öffnen.

