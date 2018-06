Berlin (dpa) - Run auf "Charlie Hebdo" in Deutschland: Die erste Ausgabe des französischen Satiremagazins nach dem Terroranschlag von Paris war in Berlin, Hamburg, Stuttgart und anderen Städten binnen Minuten ausverkauft. Auf der Jagd nach dem begehrten Heft wurden die meisten Interessierten am frühen Morgen enttäuscht. Die Kioske und Geschäfte waren nur mit einer extrem limitierten Stückzahl beliefert worden, andere bekamen gar keine Exemplare. Vor einer Buchhandlung im Berliner Hauptbahnhof warteten gegen 05.00 Uhr etwa 100 Menschen, um ein Heft zu kaufen. Doch nur die ersten beiden bekamen ein Exemplar.

