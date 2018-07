N'Djamena (AFP) Zehntausende Menschen haben in der Hauptstadt des Tschad der Armee ihre Unterstützung im Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram demonstriert. An der Spitze des Zuges in N'Djamena lief der tschadische Regierungschef Kalzeubé Pahimi Deubet, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Demonstranten schwenkten tschadische Fahnen und riefen auf Französisch und Arabisch: "Lasst uns die Kräfte des Bösen aus unserem Land hinauswerfen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.