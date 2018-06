Sanaa (AFP) Im Jemen sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen zwei Franzosen mit Verbindungen zum jemenitischen Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida festgenommen worden. Die beiden Männer würden verhört, sagte der Chef des Nationalen Sicherheitsdienstes, Mohammed al-Ahmadi, am Samstag in Sanaa. Im Jemen gebe es insgesamt rund 1000 Al-Kaida-Kämpfer aus elf Ländern. Die Gruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap) hatte sich zu dem Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" bekannt, bei dem zwei Islamisten in der vergangenen Woche zwölf Menschen getötet hatten.

