Seefeld in Tirol (SID) - Kombinierer Eric Frenzel hat am zweiten Tag der Mini-Tour im österreichischen Seefeld seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt. Der Olympiasieger aus Oberwiesenthal feierte vor Bernhard Gruber (Österreich) und Tino Edelmann (Zella-Mehlis) seinen vierten Saisonsieg und eroberte erstmals in diesem Winter die Führung im Gesamtweltcup.

Titelverteidiger Frenzel hatte schon im vergangenen Winter beim "Seefeld-Triple" alle drei Etappen gewonnen, auch den Prolog am Freitag entschied er für sich. Damit gilt der 26-Jährige auch als erster Anwärter auf die 20.000 Euro und 200 Weltcup-Punkte, die der Sieger am Sonntag nach zwei Sprüngen und einem Lauf über 15 km erhält.

Im Ziel hatte der als Achter in die Loipe gegangene Frenzel 2,9 Sekunden Vorsprung auf Gruber. Edelmann (+14,7 Sekunden), der nach einem furiosen Sprung mit 30 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes gestartet war, durfte sich am Ende über seine erste Podestplatzierung des WM-Winters freuen.

Auch die übrigen DSV-Starter überzeugten: Johannes Rydzek (Oberstdorf) wurde Fünfter, der bisherige Weltcup-Spitzenreiter Fabian Rießle (Breitnau) kam auf Rang sechs. Jakob Lange (Kiefersfelden), Manuel Faißt (Baiersbronn) und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) komplettierten auf den Plätzen 13, 25 und 28 das gute Ergebnis.