Oberhof (SID) - Angeführt vom dreimaligen Olympiasieger Felix Loch haben die deutschen Rennrodler den zweiten Doppelsieg des WM-Winters gefeiert. In Oberhof setzte sich der 25-Jährige vom RC Berchtesgaden mit Bahnrekord souverän vor Lokalmatador Andi Langenhan (Zella-Mehlis) durch. An der Stätte seines ersten WM-Triumphs betrug Lochs Vorsprung am Ende mehr als zwei Zehntelsekunden, obwohl er im ersten Lauf keine optimale Linie gefunden hatte.

"Da hat es nicht gepasst, da war ein riesen Fahrfehler drin", sagte Loch im Ersten: "Aber der zweite Lauf war dann richtig gut, mit dem Bahnrekord war es natürlich gewaltig." Mit Blick auf die WM (14./15. Februar) in Lettland "passt es schon ganz gut", sagte Loch, "aber in Sigulda wird es sicherlich sehr eng. Wir haben vorher noch zwei Weltcups und müssen alles rausholen".

Der geschlagene Langenhan zeigte sich beeindruckt vom Teamkollegen, der noch im Dezember sieglos geblieben war und ungewohnte Schwächen gezeigt hatte. "Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell der Felix sogar mit Fehlern fährt", sagte der Vizeweltmeister. Loch baute seine Führung im Gesamtweltcup damit aus.

Schon vor zwei Wochen am Königssee hatte Loch vor Langenhan triumphiert, wie in Bayern wurde der US-Amerikaner Christopher Mazdzer in Oberhof erneut Dritter. Drittbester Deutscher war Julian von Schleinitz (Königssee), der das Podest als Vierter um knapp sechs Hundertstelsekunden verpasste. Florian Berkes (Suhl) wurde Neunter, Ralf Palik (Oberwiesenthal) fiel nach einem ganz schwachen zweiten Lauf noch vom dritten auf den 13. Platz zurück.

Einen Rückschlag setzte es derweil für den aufstrebenden Dominik Fischnaller. Nach zwei völlig misslungenen Läufen mit einem Sturz im zweiten Durchgang musste der Südtiroler Rang zwei in der Gesamtwertung abgeben.