Wengen (SID) - Fritz Dopfer und Felix Neureuther liegen nach dem ersten Lauf des Weltcup-Slaloms in Wengen in der Schweiz in Lauerstellung. Dopfer (Garmisch) belegt mit 0,54 Sekunden Rückstand auf den Führenden Mattias Hargin aus Schweden (54,80 Sekunden) den vierten Platz. Neureuther (Partenkirchen/0,55) folgt auf Rang fünf.

Der 30-Jährige Neureuther war bei starkem Schneefall aber offenbar gehandicapt. "Ich hatte mir einen Wirbel eingeklemmt. Deshalb habe ich auf einem Auge nicht so gut gesehen. Mein Sichtfeld war eingeschränkt, weshalb ich nicht so Gas geben konnte", sagte Neureuther in der ARD.

Dopfer, der mit Startnummer drei ins Rennen gegangen war, war auch nicht ganz zufrieden. "Ich habe meine Startnummer nicht zu 100 Prozent ausnutzen können. Ich bin oben nicht so sauber in den Schwung gekommen. der zweite Teil war besser. Darauf baue ich auf", sagte der 27-Jährige vor dem zweiten Durchgang um 13.30 Uhr.

Hinter Hargin sind Stefano Gross (Italien/0,14), zuletzt Slalom-Sieger in Adelboden, und Henrik Kristoffersen (Norwegen/0,32) platziert. Favorit Marcel Hirscher, bislang Führender im Slalom - und Gesamtweltcup, schied dagegen nach einem Einfädler aus. Für den Österreicher ("Abhaken und weiterschauen") war es in den technischen Disziplinen der erste Ausfall seit 18. März 2012 in Schladming.

Linus Strasser (München) erreichte trotz eines schweren Fahrfehlers als 27. mit 3,41 Sekunden Rückstand erneut den zweiten Lauf. Philipp Schmid (Oberstaufen/4,51) konnte sich als 37. nicht qualifizieren. Dominik Stehle (Obermaiselstein) schied aus.

Der Slalom war wegen der erwarteten Schneefälle von Sonntag auf Samstag vorverlegt worden. Die legendäre Abfahrt am Lauberhorn in Wengen findet deshalb nun am Sonntag (13.00 Uhr) statt.