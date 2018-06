Bangui (AFP) In der Zentralafrikanischen Republik ist zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit 1960 eine Frau an die Spitze des Verteidigungsressorts berufen worden. Marie Noëlle Koyara, die schon in mehreren Regierungen Ministerin war, muss sich nach einer Kabinettsumbildung nun vor allem um eine Reform der Streitkräfte kümmern. Übergangspräsidentin Catherine Samba Panza hatte Ministerpräsident Mahamat Kamoun am Donnerstag mit dem Revirement beauftragt. Kamoun ist seit vergangenem Jahr der erste muslimische Regierungschef des Landes.

