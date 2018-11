Berlin (dpa) - Die Behörden in ganz Deutschland sollen künftig kostenlos ein frei zugängliches WLAN-Funknetz für den kabellosen Zugriff aufs Internet anbieten. Das will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt erreichen, der auch Minister für digitale Infrastruktur ist. Er sagte der "Bild am Sonntag", sein Ministerium werde Vorreiter sein und dieses Jahr ein kostenfreies Netz rund ums Dienstgebäude in Berlin-Mitte anbieten. Wenn alle Behörden in Berlin das genauso machten, entstehe ein dichtes WLAN-Netz.

