München (dpa) - In Dresden ist die für Montag geplante Pegida-Demonstration aus Angst vor Terroranschlägen abgesagt worden - in München wollen die Islamgegner dennoch auf die Straße gehen. In mehreren bayerischen Städten sind für morgen Gegen-Kundgebungen zu Pegida-Aufmärschen geplant. Die Bündnisse "München ist bunt" und "Bellevue di Monaco" haben in München zum "Tanz den Pegida"-Fasching aufgerufen. Auch in Würzburg plant die islamfeindliche Pegida-Organisation einen sogenannten Montagsspaziergang. Die Gegner planen dort eine Versammlung unter dem Motto "Würzburg lebt Respekt".

