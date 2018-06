Berlin (AFP) Die Belgierin Ingrid Sartiau hat ihre Vaterschaftsklage gegen den früheren spanischen König Juan Carlos verteidigt. Es gehe ihr nicht um Geld oder einen Platz in der Thronfolge: "Ich will nur meinen Vater kennenlernen", sagte sie der "Welt am Sonntag". Außerdem würde sie gerne ihren "Halbgeschwistern Cristina, Elena und Felipe" begegnen. Als Felipe im vergangenen Jahr gekrönt worden sei, habe sie vor dem Fernseher geweint: "Ich wäre so wahnsinnig gerne dabei gewesen." Aufdrängen wolle sie sich aber nicht: "Ich möchte als Familienmitglied eingeladen und nicht als Eindringling angesehen werden", sagte sie der Zeitung.

