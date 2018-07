Berlin (AFP) Deutsche Behörden sollen nach dem Willen von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) künftig für kostenfreies öffentliches WLAN rund um ihre Gebäude sorgen. "Mein Ministerium wird noch in diesem Jahr kostenfreies WLAN rund um das Dienstgebäude in Berlin-Mitte anbieten", sagte der auch für digitale Infrastruktur zuständige Minister der "Bild am Sonntag". Sein Haus wolle Vorreiter sein und eine WLAN-Offensive in Gang setzen. "Wenn alle Behörden in Berlin das genauso machen, haben wir bald ein breites WLAN-Netz in der Hauptstadt."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.