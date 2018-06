Berlin (AFP) Die Erste-Hilfe-Ausbildung in Deutschland soll reformiert werden. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Saarbrücker Zeitung" vom Samstag. Demnach sollen die Kurse für Führerscheinbewerber, Ersthelfer in den Unternehmen oder Übungsleiter gestrafft und praxisnäher ausgestaltet werden. Wer den Führerschein machen will, muss künftig neun Unterrichtsstunden zu jeweils 45 Minuten in Sachen Erste Hilfe nehmen.

