Berlin (AFP) Nach Auskunft der Bundesregierung gibt es derzeit Verfahren gegen etwa 350 Beschuldigte im Zusammenhang mit der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS). "Das zeigt: Unser Terrorismusstrafrecht wirkt", sagte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) der "Bild am Sonntag". Eine weitere Verschärfung von Gesetzen in diesem Zusammenhang lehnte Maas als "nicht sinnvoll" ab. "Purer Aktionismus stoppt keine Terroristen", sagte das Mitglied der in Berlin regierenden großen Koalition.

