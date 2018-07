Berlin (AFP) Die mutmaßliche belgische Islamistenzelle, die am Donnerstag von Polizeikräften ausgehoben wurde, wollte offenbar auch jüdische Schulen angreifen. Dies berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf deutsche Sicherheitskreise. Die jüdischen Schulen in Belgien waren am Freitag geschlossen gewesen, die belgische Generalstaatsanwaltschaft hatte eine Bedrohung jüdischer Einrichtungen aber nicht offiziell bestätigt. Am Vortag hatte die belgische Polizei zwei mutmaßliche Islamisten bei einem Schusswechsel getötet. Sie sollen Anschläge auf die Polizei geplant haben.

