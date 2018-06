München (dpa) - Schauspieler Jan Josef Liefers (50) legt beim Tanzen vor allem Wert auf Spaß. "Wenn man richtig Spaß hat am tanzen, dann kann man einander auch ruhig auf die Füße treten", sagte Liefers am Rande des 42. Deutschen Filmballs in München gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Wer bei ihm und seiner Frau Anna Loos (44) die Führung übernimmt, wollten die beiden nicht verraten. "Normalerweise führt ja der Herr. Doch bei den ganz guten Paaren, da weiß man das gar nicht mehr so genau, wer führt", meinte Liefers. Tanzunterricht nahmen sie indes nicht extra vor dem Ball. Loos lachend: "Uns liegt das Tanzen einfach im Blut." Die besten Anekdoten von verhangenen Filmball-Nächten hüten sie ebenfalls wie ein Geheimnis. "Das Beste passiert, wenn die Presse schon daheim ist. Und das ist auch besser", so Liefers lächelnd.

Deutscher Filmball

