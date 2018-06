Paris (AFP) Mehrere Zwischenfälle im Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien haben am Wochenende die Pläne tausender Reisender durcheinander gebracht: Nach einem Brand und einer Strompanne im Leitungssystem kam der Zugverkehr unter dem Ärmelkanal am Samstag und Sonntag jeweils stundenlang zum Erliegen. Der Verkehr normalisierte sich am Sonntag nur langsam, eine der beiden Tunnelröhren blieb weiter gesperrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.