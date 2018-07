Dubai (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV ist in seinem zweiten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Dubai gegen FK Astana aus Kasachstan nicht über ein müdes 0:0 hinausgekommen. Trainer Joe Zinnbauer (44) gab auch verletzungsbedingt vielen Reservisten eine Chance und wechselte nach 45 Minuten seine Mannschaft komplett durch. Das erste Testspiel hatte der HSV am Donnerstag 3:2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen.

Gegen Astana musste Zinnbauer auf sechs verletzte oder angeschlagene Spieler verzichten. Darunter auch Stammspieler wie Lewis Holtby (Schlüsselbeinbruch), Pierre-Michel Lasogga (Oberschenkelprobleme), Nicolai Müller (Muskelverhärtung) und Valon Behrami (Knie-OP). Immerhin konnte Holtby das Krankenhaus am Sonntag nach zwei Tagen wieder verlassen.

Der Tabellen-14. aus Hamburg bereitet sich noch bis zum kommenden Donnerstag auf den Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Köln (31. Januar) vor.