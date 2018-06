Dortmund (SID) - Dem abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wird aller Voraussicht nach zum Rückrundenauftakt am 31. Januar bei Bayer Leverkusen Defensivspieler Kevin Großkreutz zur Verfügung stehen. Der Weltmeister erlitt nach offiziellen Angaben des BVB beim 1:0 im Testspiel gegen Steaua Bukarest am Samstag in La Manga nur einen kleinen Anriss des Innenbandes im Sprunggelenk. Der 26-Jährige muss eine Woche Reha absolvieren, ehe er wieder ins Training einsteigen kann.

Eine Diagnose bei Ex-Kapitän Sebastian Kehl (34), der sich zum Abschluss des Trainingslagers gegen die Rumänen an der Schulter verletzt hatte, wird es vermutlich am Montag geben.