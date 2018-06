Rom (SID) - Lazio Rom ist zum Hinrundenabschluss in der italienischen Serie A aus den Champions-League-Plätzen gerutscht. Auch der zur Halbzeit eingewechselte Fußball-Weltmeister Miroslav Klose konnte die unnötige 0:1 (0:1)-Heimniederlage im Verfolgerduell gegen den Tabellendritten SSC Neapel nicht verhindern. Lazio belegt mit 31 Punkten aus 19 Spielen den fünften Rang, der zumindest zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Lazio dicht auf den Fersen ist der AC Florenz mit Nationalspieler Mario Gomez. Mit dem von Trainer Vincenzo Montella zuletzt heftig kritisierten Angreifer in der Startelf siegte die Fiorentina 2:1 (1:0) bei Chievo Verona und belegt mit 30 Punkten den sechsten Rang. Der 29-jährige Gomez wurde in der 66. Minute durch Khouma Babacar ersetzt, der in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte (90.+3). Zuvor hatte Gonzalo Rodriguez Florenz in Führung gebracht (35.), Sergio Pellissier gelang der zwischenzeitlich Ausgleich (72.).

Einen weiteren Rückschlag im Rennen um die internationalen Plätze musste der AC Mailand hinnehmen. Gegen Atalanta Bergamo unterlag der frühere Champions-League-Sieger 0:1 (0:1) und belegt mit 26 Punkten Rang acht. Auf einen Sieg in der Liga wartet Milan seit vier Spielen. Das Tor des Tages erzielte German Denis (33.).

In Rom hatte der argentinische Vizeweltmeister Gonzalo Higuain mit seinem Treffer in der 18. Minute die Begegnung zugunsten Neapels entschieden. Klose saß zu diesem Zeitpunkt trotz guter Kritiken nach dem 3:1-Erfolg drei Tage zuvor im Pokal-Achtelfinale beim FC Turin, zu dem er einen Treffer beisteuerte, noch auf der Bank.