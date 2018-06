London (AFP) Die internationale Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kommt am Donnerstag in London zu Beratungen über das weitere Vorgehen zusammen. Gastgeber seien der britische Außenminister Philip Hammond und sein US-Kollege John Kerry, verlautete am Samstag aus Regierungskreisen in der britischen Hauptstadt. Bei dem eintägigen Treffen der Außenminister aus 20 Ländern soll es unter anderem um das Problem der ausländischen Kämpfer, die Finanzströme der Miliz und den militärischen Fortschritt gegen IS-Ziele gehen.

