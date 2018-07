Orlando (dpa) - Ein US-Bürger hat nach einem Ehestreit in einem Einkaufszentrum im Bundesstaat Florida auf seine Frau geschossen. Dabei tötete er einen anderen Mann, anschließend erschoss er sich selbst. Das berichtete der "Orlando Sentinel" unter Berufung auf die Polizei. Die Ehefrau habe überlebt und sei im Krankenhaus. Über die Identität des erschossenen Mannes und etwaige Verbindungen des Opfers zur Frau des Schützen wurde zunächst nichts bekannt. Der Täter hatte in der Nähe mehrerer Schnellimbisse zu schießen begonnen. Etwa 100 Besucher seien ins Freie oder in die Mall geflüchtet.

