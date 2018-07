Kano (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat im Nordosten Nigerias vier Menschen getötet und 48 weitere verletzt. Der Mann habe sich mit seinem mit Sprengstoff beladenen Wagen an einem Busbahnhof in Potiskum, dem wirtschaftlichen Zentrum des Bundesstaats Yobe, in die Luft gesprengt, berichtete ein Polizist. Eine Krankenschwester im Krankenhaus von Potiskum bestätigte die Angaben.

