Islamabad (AFP) Gegen die erneute Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in der Satire-Zeitung "Charlie Hebdo" hat es auch in Pakistan heftige Proteste gegeben. Nach Aufrufen islamischer und weltlicher Parteien versammelten sich allein in der Stadt Lahore 6000 Menschen, in Karachi kamen mehr als 2000 Demonstranten zusammen. Sprecher auf der Kundgebung in Lahore forderten den Abbruch der Beziehungen zu Frankreich. In einigen Städten wurden französische Flaggen und Fotos des französischen Präsidenten François Hollande verbrannt.

