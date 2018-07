Arusha (AFP) Nach dem Verschwinden eines vierjährigen Albino-Mädchens in Tansania hat die Polizei eine Belohnung auf Hinweise auf das Kind ausgesetzt. Hinweise, die zum Fund der Kleinen - "tot oder lebendig" - führten, würden mit umgerechnet 1500 Euro belohnt, teilte die Polizei in der nördlichen Region Mwanza am Sonntag mit. Die kleine Pendo Emmanuelle Nundi war Ende November aus dem Haus ihrer Familie entführt worden, seither fehlt jede Spur von dem Kind. Selbst ernannte Zauberer in Tansania verwenden Körperteile von Albinos bei ihren Ritualen, immer wieder werden Albinos verschleppt und ermordet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.