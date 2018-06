Brüssel (AFP) Die Festnahmen in Athen stehen nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft in keinem Zusammenhang mit der in Belgien zerschlagenen Dschihadistenzelle. Es gebe keine Verbindung zwischen den Festgenommenen in Griechenland und den Ermittlungen in Belgien, erklärte Justizsprecher Eric Van der Sijpt am Sonntag. Die griechische Anti-Terror-Polizei hatte zuvor erklärt, es werde geprüft, ob zu den Festgenommen auch der mutmaßliche Anführer der Islamistenzelle im belgischen Verviers, der 27-jährige Abdelhamid Abaaoud, zähle.

