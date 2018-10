Dresden (AFP) Die islamfeindliche Pegida-Bewegung hat ihre für Montag geplante Demonstration in Dresden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Es gebe eine "konkrete Morddrohung" der Dschihadistenbewegung IS gegen ein Mitglied des Organisationsteams, erklärte die Gruppe am Sonntag zur Begründung auf ihrer Facebook-Seite. Die Absage der Demo sei mit dem Staatsschutz und der Landespolizeidirektion abgesprochen worden, hieß es weiter.

