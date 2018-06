Budapest (AFP) In der Großen Synagoge von Budapest haben ungarische Juden und Veteranen der sowjetischen Armee der Befreiung des jüdischen Ghettos in der ungarischen Hauptstadt vor 70 Jahren gedacht. In dem größten jüdischen Gotteshaus Europas versammelten sich am Sonntag mehrere hundert Menschen, unter ihnen Überlebende des Ghettos, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch zwei Veteranen der sowjetischen Armee, die an der Befreiung teilgenommen hatten, kamen zu der Gedenkfeier.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.