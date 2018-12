Tripolis (AFP) Die libysche Armee hat am Sonntag einen Waffenstillstand ausgerufen, der um Mitternacht Ortszeit in Kraft treten sollte. Der Waffenstillstand gelte für "alle Fronten", aber nicht für Anti-Terroreinsätze, hieß es in einer Erklärung des Generalstabs. Ein Armeesprecher sagte, mit diesem Schritt sollten die Genfer Friedensverhandlungen unterstützt werden. Das Militär halte zu allen politischen Gruppen in Libyen den gleichen Abstand und sei nicht Bestandteil der Verhandlungen.

