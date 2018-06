Sydney (AFP) Der australische Golfprofi Robert Allenby ist offenbar Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Der 43-Jährige wurde am Freitagabend vor einer Weinbar in Honolulu auf Hawaii entführt, ausgeraubt und zehn Kilometer entfernt in einem Park aus dem Wagen seiner Peiniger geworfen, wie die australische Nachrichtenagentur AAP am Sonntag berichtete. Allenby selbst kann sich an nichts erinnern. Er sei von seinen Angreifern vermutlich betäubt worden, sagte er AAP. Fotos zeigen den Sportler mit blutigen Schürfwunden auf Stirn und Nase.

