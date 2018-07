Doha (AFP) Ein kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA inhaftierter Katarer ist wieder frei und in seine Heimat zurückgekehrt. Sein Onkel sei bei guter Gesundheit, sagte ein Neffe, der Ali bin Kahlah al-Marri am Samstag am Flughafen von Doha gemeinsam mit Freunden und Familie empfing. Al-Marri, der auch US-Staatsbürger ist, hatte 2009 gestanden, Teil einer Verschwörung zur materiellen Unterstützung einer Terrororganisation gewesen zu sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.