Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will einen neuen Anlauf zu einer Steuerreform unternehmen. Obama wolle Steuerschlupflöcher für die Reichen schließen, teilte das Weiße Haus am Samstag in Washington mit. Die genauen Pläne im Rahmen seiner neuen Wirtschaftsstrategie wolle der Präsident am Dienstag bei seiner Rede zur Lage der Nation vor den Volksvertretern aus Senat und Repräsentantenhaus erläutern. Das Weiße Haus verwies darauf, dass die 400 reichsten Steuerzahler durchschnittlich mit unter 17 Prozent besteuert würden, dieser Steuersatz sei niedriger als bei den meisten Mittelstandsfamilien. Dies sei ungerecht.

