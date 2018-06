Sydney (AFP) Nach der Hinrichtung von mehreren Ausländern in Indonesien wegen Drogenvergehen setzt Australien seine Anstrengungen fort, zwei ebenfalls verurteilte Landsleute zu retten. Die australische Außenministerin Julie Bishop sagte am Montag, Premierminister Tony Abbott habe sich erneut schriftlich an den indonesischen Staatschef Joko Widodo gewandt. Die australische Regierung werde weiterhin "auf höchster Ebene" vorstellig werden.

