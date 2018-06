Dhaka (AFP) In Bangladesch haben die Behörden den Hausarrest von Oppositionsführerin Khaleda Zia aufgehoben. Die Polizeiwache vor Zias Büro in der Hauptstadt Dhaka wurde am Montag gemeinsam mit dem dort stationierten Wasserwerfer und Polizeiwagen abgezogen. Der örtliche Polizeichef Rafiqul Islam sagte der Nachrichtenagentur AFP, die "zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen" seien um Mitternacht aufgehoben worden und die zweimalige Ministerpräsidentin könne nun ihr Büro verlassen. Zia stand seit 16 Tagen unter Hausarrest, um sie an der Teilnahme an Protesten gegen die Regierung zu hindern.

