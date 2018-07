Berlin (AFP) Die Bundesregierung sieht in der Entscheidung, alle Demonstrationen am Montagabend in Dresden aus Sicherheitsgründen zu verbieten, eine ausschließlich sächsische Angelegenheit. Die sächsischen Behörden hätten "in eigenem Ermessen diese Entscheidung getroffen", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Zu den Attentatsdrohungen besonders gegen die Kundgebung der islamkritischen Pegida-Bewegung, mit denen die Versammlungsbehörden das Verbot begründet hatten, wollte sich das Innenministerium im Detail nicht äußern.

