Berlin (AFP) Der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter legt sein Amt als Unions-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss nieder. Er gebe den Posten zum 1. März auf und habe dies Anfang Januar in einem Brief an Fraktionschef Volker Kauder (CDU) angekündigt, teilte eine Sprecherin der Unionsfraktion am Montag in Berlin mit. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.