Brüssel (AFP) Die EU-Außenminister haben am Montag ihre Beratungen über die Konsequenzen aus den islamistischen Anschlägen in Frankreich aufgenommen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte vor Beginn der Gespräche in Brüssel, der Terrorismus breite sich "in vielen Teilen der Welt und insbesondere auch in muslimischen Ländern" aus. "Wir müssen mehr Informationen teilen und mehr zusammenarbeiten", sagte sie. Es gehe um einen "Dialog", der das Problem des Terrorismus angehe und gleichzeitig "den Islam respektiert".

