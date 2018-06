Berlin (AFP) Die FDP hat ein eigenes Konzept für ein Einwanderungskonzept erarbeitet. Wie die Zeitung "Die Welt" in ihrer Montagsausgabe unter Berufung auf den Entwurf berichtete, fordern die Liberalen unter anderem ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild sowie die Abschaffung des Arbeitsverbots für Asylbewerber. Dem Bericht zufolge will der FDP-Bundesvorstand das Konzept am Montag beschließen.

