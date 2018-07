Berlin (AFP) Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert, den Verkauf von Engery Drinks an Jugendliche zu verbieten. Grund dafür ist eine neue Studie der europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA, wie Foodwatch am Montag in Berlin mitteilte. Der Untersuchung zufolge konsumierten Millionen Jugendliche in der EU zu viel Koffein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.