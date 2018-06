Frankfurt/Main (AFP) Wenige Tage vor Ende der Friedenspflicht am 29. Januar hat die IG Metall den Ton gegenüber den Arbeitgebern verschärft. Die Arbeitgeber provozierten einen "offenen Konflikt", sagte Jörg Hofmann, der Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, am Montag in Frankfurt am Main. Insbesondere die IG-Metall-Forderung nach einer Bildungsteilzeit stoße auf "erhebliche Kritik", sagte Hofmann.

