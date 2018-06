Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat das in Dresden verhängte Demonstrationsverbot als "Einzelfallentscheidung der Sicherheitsbehörden" bezeichnet und das grundsätzliche Recht auf Protest betont. "Egal was von den Positionen von Pegida zu halten ist, soweit der Protest nicht gegen unsere Gesetze verstößt, ist er durch die Meinungsfreiheit gedeckt", erklärte Maas am Montag in Berlin. "Terrordrohung darf niemals dazu führen, dass Meinungen unterdrückt werden - egal ob uns diese Meinungen gefallen oder nicht."

