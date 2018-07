Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Vorschlag Ghanas für eine regionale Truppe gegen die Islamistengruppe Boko Haram begrüßt. "Ich glaube, es ist richtig, afrikanische Truppen für diese Aufgabe auszuwählen, aber es ist unser gemeinsames Interesse, dass wir eine solche Truppe auch nachhaltig finanzieren", fügte Merkel nach einem Gespräch mit dem ghanaischen Präsidenten John Dramani Mahama am Montag in Berlin hinzu. Sie kündigte an, in der Europäischen Union über die Finanzierung zu beraten.

