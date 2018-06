München (AFP) Nach dem Demonstrationsverbot für Pegida und andere Gruppen in Dresden hat es am Montag in Deutschland einen weit geringeren Zustrom zu Demonstrationen gegeben als in den vergangenen Wochen. Am meisten Menschen waren in München auf den Beinen, wo nach Angaben der Polizei etwa 12.000 Menschen gegen die Pegida-Thesen protestierten und für eine offene Gesellschaft auf die Straße gingen. Der Münchner Pegida-Ableger Bagida brachte demnach zur gleichen Zeit etwa 800 Menschen auf die Straßen.

