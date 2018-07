Kiel (AFP) Sechs auf Abwege geratene Kamele haben am Sonntagabend in Kiel die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten die Tiere die Aufmerksamkeit eines Ordnungshüters auf sich gezogen, als sie plötzlich am Fenster seines Polizeireviers im Stadtteil Gaarden nahe der Innenstadt vorbei galoppierten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.