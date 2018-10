Düsseldorf (AFP) Die Regierungskoalition will nach Angaben der SPD-Vizefraktionsvorsitzenden Carola Reimann große Unternehmen dazu verpflichten, Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern offenzulegen. "In das Handelsgesetzbuch soll eingefügt werden, dass Unternehmen ab 500 Mitarbeitern verpflichtet werden offenzulegen, wie viel Frauen und Männer in den einzelnen Gehaltsgruppen des Unternehmens verdienen", sagte die SPD-Fraktionsvize Carola Reimann der "Rheinischen Post" vom Montag. Die Koalition wolle ein sogenanntes Entgeltgleichheitsgesetz "in der zweiten Jahreshälfte durch den Bundestag bringen, so dass es 2016 in Kraft treten kann".

