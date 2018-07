Wiesbaden (AFP) Die Deutschen kaufen immer weniger Zigaretten - jedenfalls auf legalem Wege. Im vergangenen Jahr seien 79,5 Milliarden Zigaretten versteuert worden, so wenige wie noch nie seit der Wiedervereinigung, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. 1991 seien es mit 146,5 Milliarden mehr als doppelt so viele Zigaretten gewesen. Seither sank die Menge immer weiter. Gegenüber 2013 betrug das Minus im vergangenen Jahr demnach 0,9 Prozent.

