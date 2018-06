Brüssel (dpa) - Nach den Attentaten von Paris beraten die Außenminister der 28 EU-Staaten in Brüssel über den Kampf gegen Terrorismus. "Wir werden heute unter außenpolitischen Gesichtspunkten diskutieren, was zu tun ist", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier zum Auftakt. Dabei werde es auch darum gehen, an welcher Stelle möglicherweise ein engerer Austausch zu den Staaten der muslimischen Welt notwendig sei. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, es müsse mit Ländern der muslimischen Welt, aber auch innerhalb der EU eine stärkere Zusammenarbeit geben.

