Paris (AFP) Seit den islamistischen Anschlägen in und um Paris vor rund zehn Tagen hat es in Frankreich 116 antimuslimische Vorfälle gegeben. Dies seien 110 Prozent mehr als im gesamten Monat Januar des vergangenen Jahres, teilte die Beobachtungsstelle für Islamfeindlichkeit des muslimischen Dachverbands CFCM am Montag in Paris mit. Unter den Vorfällen sind demnach 28 Angriffe auf muslimische Gebetshäuser und 88 muslimfeindliche Drohungen. Dies sei "untragbar", erklärte der Präsident der Beobachtungsstelle, Abdallah Zekri, und forderte von den Behörden ein Einschreiten.

