Paris (AFP) Nach der islamistischen Anschlagsserie in Frankreich hat Präsident François Hollande in der französischen Bevölkerung enorm an Ansehen gewonnen: Der Präsident konnte ein historisches Plus von 21 Punkten verbuchen und kommt nunmehr als 40 Prozent Unterstützung bei den Franzosen, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop-Fiducial für das Magazin "Paris-Match" und Sud Radio ergab. Auch die Zustimmung zum sozialistischen Premierminister Manuel Valls stieg um 17 Punkte auf 61 Prozent.

